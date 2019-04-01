Учёные назвали причину отсутствия органики на Марсе

Окисляющие соединения, такие как перхлораты, маскируют любые органические вещества на «красной планете», делая их невидимыми.

Почти полное отсутствие органических соединений на Марсе долгое время было загадкой для тех, кто ищет возможную жизнь на «красной планете». Отсутствие следов органических соединений казалось почти дало ответ о существовании жизни на Марсе, но только недавно, с открытием Curiosity Rover органических соединений стало ясно о большой ошибке исследователей. В новой статье Рен Монтгомери из Имперского колледжа в Лондоне и его коллеги объясняют, почему так трудно обнаружить органические соединения в марсианской почве. Окисляющие соединения, такие как перхлораты, маскируют любые органические вещества на Марсе, учитывая современный метод обнаружения органических соединений, называемый пиролизом, который включает разложение почвенного материала при высоких температурах.

Однако учёные предлагают решение: стоит модифицировать метод обнаружения, просто удаляя перхлорат методом водной экстракции перед пиролизом. Они показывают, что это работало на аналогичных почвах из пустыни Атакама, которые содержали биомаркеры, указывающие на цианобактерии. Основываясь на своем опыте, Монтгомери и ее соавторы рекомендуют пересмотреть результаты предыдущих испытаний, показывающие отсутствие органических или только очень небольших количеств в марсианских почвах, содержащих высокие уровни окисляющих соединений.

Учёные не только назвали причину отсутствия органики на Марсе, но и признали, что все полученные данные до этого могут быть нереальнми из-за открытой особенности органики на Марсе. Как говорит Клеланд, может быть трудно определить, является ли загадочное явление на другой планете продуктом биологии или нет. Но любая наблюдаемая аномалия должна быть приоритетом для дальнейших исследований. Новое исследование, проведенное Монтгомери и его коллегами, помогает объяснить, почему так трудно обнаружить органические соединения на Марсе, и как эту проблему можно решить в будущих миссиях. И это делает его настоящим шагом вперед в решении одного из важнейших научных вопросов нашего времени.