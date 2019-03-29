Сверхлёгкая и прочная: Создан новый вид жароустойчивой древесины

Сегодня, 14:12 \\ Наука

Её удалось получить при помощи изучения строения материала и изменения его химических связей.

 Использование бетона в строительстве является основным источником выбросов углерода в атмосферу, а производство стали очень ресурсоёмкое. Исходя из этого, небольшая команда учёных из США провела опыт, и в результате был создан новый вид жароустойчивой древесины.

 Кроме этого она сверхлёгкая и очень прочная. Создать её удалось при помощи изучения строения материала и изменения его химических связей, путём удаления полимера лигнина. Точный характер процесса учёные не описали, поскольку он очень сложный. Но стало известно, что для того чтобы древесина стала прочнее её кипятили в концентрированном растворе перекиси водорода.

Новый материал может быть использован в облицовке зданий. Исследования показали, что материал плохо поглощает солнечный свет, и поэтому он не нагревается таким же образом, как обычная древесина.

По оценкам исследователей, покрытие жилого дома обработанной древесиной может сэкономить около 35 процентов энергии, используемой для охлаждения.

Учёные назвали своё перспективное изобретение «охлаждающая древесина». Они уже смогли получить патент коммерциализацию технологии и в скором будущем мы сможем увидеть дома, облицованные новым материалом.

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Автор - Катерина Рождественская
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