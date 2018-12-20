На чистой энергии – В Египте продолжается активное строительство комплекса из солнечных батарей

Сегодня, 16:35 \\ Наука

Новая для жителей страны технология повысит уровень экологии уже к 2022 году.

Египет — это страна, которая практически круглый год находится под покровом жарких солнечных лучей. Но несмотря на это, страна испытывает сильнейшую нехватку энергоресурсов. 90% электроэнергии добывается за счёт переработки дорогих и загрязняющих атмосферу видов топлива.

Власти страны долгие годы ведут борьбу за улучшение ситуации и только в 2017 году они смогли реализовать свой проект. На данный момент в Египте продолжается активное строительство комплекса из солнечных батарей. Получив название «Бенбан», проект постепенно распространяется по всей стране, как в центральной части, так и в засушливой провинции Асуан.

По словам разработчиков, в 2019 году будут запущены еще 32 станции, мощностью не менее 50 МВт. Механизмы смогут производить на начальном этапе 1600 МВт электроэнергии, что позволит достигнуть поставленной цели. К 2022 году производство электроэнергии будет равно 20%, это на 17% больше нынешней ситуации, а к 2035 — практически 40%.

Положившись на предоставленные NASA данные, разработчики выбрали место строительства солнечного парка, работа которого основывается на чистой энергии. В этой области зафиксирована вторая по уровню солнечного излучения точка. Также власти намерены направить производимую энергию на обеспечение туристических гостиниц. Уже открыто несколько электростанций вблизи курортных городов.

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Автор - Юлия Брик
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