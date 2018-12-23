Вода на Земле и Луна появилась из-за столкновения с протопланетой Тейа

Сегодня, 10:18 \\ Наука

Теория Гигантского столкновения гласит, что около 4,4 миллиарда лет назад столкновение Земли и объекта размером с Марс привело к образованию Луны.

 

Палеонтологи Мюнстерского университета (Германия) продемонстрировали, что вода на Земле возникла одновременно с зарождением Луны. Причиной стало столкновение Земли с протопланетой Тейа. Небесное тело, размерами напоминающее Марс, обрразовалось во внешней области Солнечной системы.

Исследования, которые провели ученые из Мюнстера, показывают, что изотопы молибдена, взятые в мантии Земли, имеют смешанный состав. Это доказывает, что существенная часть этого элемента была занесена с окраин Солнечной системы. Есть вероятность, что в результате столкновения хватило углеродистого материала, чтобы обеспечить земную поверхность огромными запасами воды.

Самой состоятельной версией на сегодняшний день является столкновение Земли с протопланетой Тейа, которое произошло на ранних этапах жизни планеты. Специалисты полагают, что из-за удара на орбиту Земли произошел выброс материала для формирования Луны. Чтобы проверить данную гипотезу можно проследить соотношение изотопов молибдена в взятом с Луны грунте. Так как Луна – исходное вещество Земли, до обогащения «привезенными» компонентами, то соотношение изотопов будет отличаться от земного.

После появления на Земле большого количества воды и тверди, Луна начала оказывать влияние приливы и отливы. Каждый раз, богатая химическими веществами жидкость заливала прибрежные территории и снова уходила. Солнце нагревала влажную землю и со временем из смеси фосфата, простейших азотистых соединений и простейших углеводов могли появиться нуклеотиды, а затем — первая самореплицирующаяся РНК.

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Автор - Василиса Федорова
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