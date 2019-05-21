Мухи будут помогать учёным в борьбе с онкологией

Учёным удалось воссоздать модель рака в теле лабораторных мух, это помогло подобрать лечение онкобольному и уменьшить размер опухоли в 2 раза.

Учёные из медицинского центра Маунт Синай в США провели необычный эксперимент вместе с 53-летним пациентом с раком толстой кишки. До эксперимента мужчина безрезультатно прошёл 2 курса химиотерапии.

Врачи создали индивидуальную модель рака на мухе дрозофиле, которые часто помогают учёным в генетических экспериментах. Для этого они выделили ДНК из опухоли, а позже определили 9 главных мутаций в генах.

Воспроизвести в теле мухи генетические особенности опухоли медикам позволили клеточные сигнальные пути, которые похожи у всех животных. После создания модели опухоли в теле насекомого медики проанализировали все препараты, которые одобрены для лечения злокачественных опухолей и смогли бы увеличить выживаемость трансгенных мух. В результате им удалось найти необычную комбинацию препаратов траметиниба с золедронатом, которая помогла насекомому.

После этого лечение назначили больному. В течение 3 месяцев его опухоль уменьшилась вдвое, но после этого прогресс прекратился.

Авторы исследования говорят, что смогли создать самую сложную модель опухоли в теле мухи дрозофилы. Сейчас учёные будут проводить подобные эксперименты и возможно, скоро эти насекомые будут помогать учёным в борьбе с онкологией.