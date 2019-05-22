Не время лечит, а рыба: Учёным удалось залечить тяжёлые ожоги с помощью рыбьей кожи

Вчера, 22:36 \\ Наука

Врачам удалось полностью вылечить ожоги третьей степени на теле собаки с помощью рыбьей кожи.

Ветеринары использовали творческий подход для лечения ожогов Стеллы, годовалого щенка ротвейлера, который избежал пожара в доме. Вдыхание дыма не позволяло Стелле принять трансплантаты кожи, поэтому команда использовала шкурку трески, чтобы излечить ожоги Стеллы. Это успешное лечение может помочь не только другим животным, но и людям. Стелла чудом не погибла в пожаре в Лансинге, штат Мичиган, пока её хозяев не было дома. Хотя ей повезло, она не избежала ожогов на голове, носу, ушах, задних лапах и по бокам, а также сильного вдыхания дыма и проблем с дыханием. У нее также появились язвы и рубцы на обоих глазах из-за воздействия огня. В течение двух недель она боролась за свою жизнь.

Согласно отчёту ветеринаров, очищенная от чушуи шкура трески простимулировала выработку клеток и позволила вырастить функциональную живую ткань на всех десяти процентах тела собаки, что получили ожоги третьей степени. Хоть это и стало открытием, но проблем с дыханием это пока не решило - состояние дыхательное системы Стеллы всё ещё находится под неустанным наблюдением врачей.

Однако, это уже отличная новость, ведь в потенциале такую необычную методику можно будет применять не только для животных, но и для людей.

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Автор - Василий Жожев
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