Они пришли раньше нас: Учёные определили древнейшую форму жизни

Находка старше предыдущие образцы на полмиллиарда лет.

Отвечая на вопрос о зарождении первой сложной многоклеточной жизни, учёные определили её древнейшую форму. Как известно, животные появились еще во времена кембрийского периода, где-то 1-1,9 миллионов лет назад, чего нельзя сказать о грибах. По всем данным, они возникли после животов, а значит и после людей. Однако исследователи ДНК не согласны с этим, они говорят: «Грибы пришли раньше нас!»

Если верить новым данным, то грибы разветвились одновременно с ДНК или раньше, но не сумели развиться до позднего времени. Кроме того, найденные окаменелости, которым менее миллиарда лет могут быть ранним грибком. В подтверждение своей теории, исследователи провели химический анализ.

Окаменелости оказались действительно очень старыми. Их нашли на северном, арктическом побережье Канады с помощью метода растворения минералов, в процессе которого их держали в кислоте. По внешнему виду грибы напоминают спущенный воздушный шар со шнурком в основании, объединяющим их между собой. Так грибы образуют структуру. Разделив образцы по слоям, учёные смогли назвать дату каждого «ингредиента». Самый нижний уровень был сформирован миллиард лет назад, последующий — 900 миллионов лет назад, последующие образцы были с разницей в 100 миллионов лет. Но несмотря на это, все они в любом случае старше предыдущие самые старые образцы грибков.

Обнаружив в составе хитин, у исследователей не осталось сомнений в том, что это грибы. Образцы не только выдержали обработку кислотой, но и рассказали о том, что они не нагревались выше 200 градусов Цельсия. По словам учёных, для более глубокого понимания образа жизни первых грибов, им придется подождать идентификации образцов.