Озоновый слой Земли разрушает Китай – учёные

Сегодня, 05:00 \\ Наука

Испарения нелегального фреона разрушает защитную оболочку Земли.

Учёные сообщили о определении основного источника таинственного усиления разрушения озонового слоя. По мнению специалистов, причиной разрушения служит ХФУ-11 (трихлорфторметан), или фреон использующийся в домашних сплит-системах кондиционирования воздуха и при теплоизоляции домов.

Снижение уровня выброса фреона наблюдалось последние 6 лет, однако новый всплеск вызван именно нелегальным производством газа Китае. По сути озоновый слой Земли разрушает Китай.

Выделяемый при распаде фреона в атмосфере хлор образует озоновые дыры, которые пропускают вредные ультрафиолетовые лучи. После ряда соглашений правительств пришли к урегулированию использования вредных веществ и наблюдался спад распространения трихлорфторметана. Однако, исследование 2018 года показало, что снижение замедлилось на 50%.

Представители Агентства по экологическим расследованиям провели проверку в ходе которой было обнаружено использование фреона в нелегальном производстве полиуретановых изоляционных материалов, производимых китайскими фирмами.

По мнению одного из поставщиков фреона порядка 70% газа на рынке Китая добывается нелегально, ввиду дешевизны и практичности. Используя «нисходящие» измерения со станций мониторинга воздуха в Южной Корее и Японии, учёные определили, что с 2012 года в Китае растет количество производственных площадок с использованием фреона, а их выброс на 700 тонн превышает аналогичные данные за 2012 год.

Представители власти Китая заявляют, что ведут работу по устранению незаконных производств и уже прошла серия арестов, выявившая 30 тонн нелегального фреона.

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Автор - Олег Некрасов
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