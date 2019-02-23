Учёные: Седина в раннем возрасте - признак проблем с иммунной системой

Вчера, 14:18 \\ Наука

Седые волосы в раннем возрасте связаны с воздействием различных вирусов на организм человека.

Седые волосы в раннем возрасте связаны с воздействием различных вирусов на организм человека.

 Ранняя седина доставляет немало дискомфорта. Особенно это касается представительниц прекрасного пола. Женщина, видя седые волосы, считает что, приближается старость и даже может впасть в депрессию.

По ранее известным сведениям седина в раннем возрасте могла появиться по нескольким причинам. Первая это наследственность, вторая стресс. Также это могли быть последствия лекарственной терапии, неправильного образа жизни (наличие вредных привычек и недостаточное количество сна), рентгеновского облучения или дефицита витаминов и микроэлементов.

Недавно учёные из Университета Алабамы в Бирмингеме провели исследование и выяснили, что седина в раннем возрасте признак проблем с иммунной системой.

Опыты проводили на грызунах. В результате выяснили, что некий ген MITF связан с синтезом интерферонов, при помощи которых организм защищается от возникающих вирусов. Если MITF находится на низком уровне активности, то в организме возникает избыток интерферонов. После этого иммунная система даёт сбой и атакует меланоциты, отвечающие за пигмент волос. Так следующий волос уже лишён пигмента и растёт седым.

Учёные уверены, что эти процессы связаны с воздействием различных вирусов на организм человека. Сейчас они проведут другие эксперименты с участием людей, чтобы доказать полученные сведения.

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Автор - Катерина Рождественская
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