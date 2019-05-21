Учёные раскрыли тайну Бермудского треугольника

Сегодня, 08:08 \\ Наука

Образование вулканов атлантического архипелага до сих пор имеет много загадок и будоражит интерес многих геологов. Неизвестны ранее науке механизмы их возникновения, которые поспособствовали появлению Бермудских островов, были определены специалистами из США.

Острова входят в группу коралловых вулканического происхождения и расположены на северо-западной части Атлантического океана.

Учёные давно убедились в том, что Бермудские острова возникли благодаря нестандартным вулканам с крайне высокой активностью. Ранее этот механизм вулканизма не рассматривался специалистами. Но современные предположения дают понять то, что это может быть напрямую связанно с формированием и других вулканических архипелагов, находящихся в Мировом океане.

Учеными был проанализирован керн высотой восемьсот метров, полученный на Бермудах в начале семидесятого года прошлого века. Экспертиза показала, что минеральный состав не характерен для вулкана. Он содержал изотоп, свинец, а также примесь других тяжёлых металлов.

Учёными было установлено, возникновение Атлантического океана произошло около 175 миллионов лет назад в результате распада суперконтинента Пангеи, который ранее объединял практически всю сушу планеты. Благодаря расколу появилась Африка, Европа, Атлантика и Америка, образовав между собой океан. После следовало то, что обломки плит были погружены под мантию земли на глубину 600 километров. Но позднее, некоторые из кусков поднялись, образовав собой Бермудские острова.

При поднятии полурасплавленных обломков на поверхность происходил контакт с водой и перемешивание друг с другом. Учёные уверены, что Бермудские, а также и другие вулканические острова произошли именно таким способом.

Не исключается, что это имеет отношение и к загадочным пропажам различных судов и самолётов в районе треугольника.

Некоторые эксперты считают, что Бермудский вулкан является истинной причиной взрывов, произошедших в воздухе, при которых порывы ветра достигают до 170 миль в час. Пролетающие мимо самолеты попросту сбрасывает, а при падении судно ударяется о поверхность океана, вызывая собой мощнейший шторм и «волны-убийцы» размером в сто фунт, которые молниеносно губит корабли.

Но многие учёные придерживаются мнения о том, что в Бермудском треугольнике, который является частью островов, пропажи кораблей происходят не чаще, чем в других областях Мирового океана.

Напомним, что Бермудские Острова являются заморской территорией Великобритании, в 900 км от Северной Америки, находящийся на перекрёстке морских путей. Численность населения составляет более 65 тысяч человек. Основным доходом является туризм.

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Автор - Анастасия Васильева
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