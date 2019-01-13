Геологи раскрыли тайну возникновения Бермудских островов

Американские ученные обнаружили новый способ зарождения вулканов, с помощью которых более 30 миллионов лет назад образовались Бермудские острова.

Геологи сделали такие выводы исходя из анализа 800-метрового керна, который извлекли из вулкана еще в 1972 году. Благодаря анализу ученые реконструировали геологическую историю региона и раскрыли тайну образования Бермуд.

До открытия были сделаны предположения, что вулкан оказался образован восходящим из верхней мантии потоком. Однако в экземплярах обнаружилось большое количество кристаллов, сформированных из-за воды. Такое явление присуще породам, образовавшимся в месте погружения одной части земной коры под другую. Специалистами были обнаружены радиоактивные изотопы свинца, которые не характерны для верхней мантии.

С возникновением 175 миллионов лет назад Атлантического океана, суперконтинент Пангея раскололся на части. Океан образовался между плитами, зародившими Африку, Европу, Северную и Южную Америку. Куски плит ушли глубоко в мантию на 400-600 километров.

Около 30 миллионов лет назад в мантийных потоках случилось возмущение, и полурасплавленные обломки вышли на поверхность. Они перемешались между собой, соединяясь с водой. Ученые считают, что таким образом возникли Бермудские острова.