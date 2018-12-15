Ролик отличается высочайшим качеством изображения, а запечатлел кадры спутник, выпущенный в России.

Летательный аппарат создан по заказу египетской организации предприятием «Энергия» в РФ. На спутнике находятся камеры, которые изменяют направление съёмки в зависимости от необходимости. Система управляется компьютером. Спутник запечатлел Голубую планету в высочайшем качестве. Впервые снятое видео Земли в формате 4K показали в Сети, пользователи даже усомнились в его правдивости. Один из юзеров предположил, что это фейк. РКК «Энергия» применяла потоковую передачу видео в формате 4K, обеспечиваемую организацией Sen. На данный момент российские специалисты тестируют спутник. После завершения процесса его передадут египтянам. Пока никаких проблем в работе не наблюдается.

4K – это современный стандарт для цифрового кино и компьютерной графики. Его преимуществом считается обеспечение идеальной детальности съёмки. Формат 4K очень перспективен, поскольку предоставляет наибольшее разрешение, доступное юзерам. На YouTube он применяется с 2010 года. Более десятилетия назад появились первые цифровые камеры, поддерживающие 4K. Несмотря на это, спутнику удалось снять Землю в данном разрешении только сейчас.

4K превратился в некий эталон, промышленный стандарт. Всё больше видео в Сети появляется с таким разрешением. К недостаткам формата можно отнести размер файлов. Видео, снятое по такому стандарту, «весит» гораздо больше относительно HD.