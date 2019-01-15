При столкновении с тигром, змеёй или крокодилом не помогут стальные мышцы и отвага.

Новое исследование группы нейробиологов под руководством профессора Дина Моббса помогло ответить на вопрос, кто вероятнее всего выживет, столкнувшись с хищниками. В рамках эксперимента участники «противостояли» крупным сильным животным в виртуальной среде. После исследования учёные объяснили, у каких людей больше шансов выжить при встрече с опасностью, а кто, скорее всего, погибнет. Оказывается, тревога и страх толкают человека на неимоверные поступки. Испугавшись, люди способны перепрыгнуть через высоченный забор, который в нормальном эмоциональном состоянии им никогда не преодолеть.

Больше шансов выжить при встрече с тигром или крокодилом имеют тревожные люди. В их мозге возникает сильный очаг возбуждения из-за страха. Он позволяет им быстро реагировать на угрозу и предпринимать чёткие действия без промедления. При встрече со львом смелость не поможет, а скорее помешает спастись. В то время, когда беспокойный человек убежит восвояси, завидев вдалеке хищника, отважный потеряет время на раздумья, вступить ему в схватку или ретироваться. В итоге тревожный выживет, а смелый погибнет.

Очаг возбуждения в мозге, который появляется из-за страха, заставляет человека быстро принимать решения и действовать. Вместе с тем есть и обратная сторона тревожности. Склонные к беспокойству, часто портят настроение себе и окружающим своими сомнениями. Нередко они переживают даже по поводу совершенно безобидных ситуаций, когда разумнее успокоиться. Учёные советуют поддерживать баланс между тревогой и отвагой, тут главное – не перегнуть палку в одни или другую сторону.