Учёные объяснили, у каких людей больше шансов выжить при встрече с опасностью

Сегодня, 07:01 \\ Наука

При столкновении с тигром, змеёй или крокодилом не помогут стальные мышцы и отвага.

Новое исследование группы нейробиологов под руководством профессора Дина Моббса помогло ответить на вопрос, кто вероятнее всего выживет, столкнувшись с хищниками. В рамках эксперимента участники «противостояли» крупным сильным животным в виртуальной среде. После исследования учёные объяснили, у каких людей больше шансов выжить при встрече с опасностью, а кто, скорее всего, погибнет. Оказывается, тревога и страх толкают человека на неимоверные поступки. Испугавшись, люди способны перепрыгнуть через высоченный забор, который в нормальном эмоциональном состоянии им никогда не преодолеть.

Больше шансов выжить при встрече с тигром или крокодилом имеют тревожные люди. В их мозге возникает сильный очаг возбуждения из-за страха. Он позволяет им быстро реагировать на угрозу и предпринимать чёткие действия без промедления. При встрече со львом смелость не поможет, а скорее помешает спастись. В то время, когда беспокойный человек убежит восвояси, завидев вдалеке хищника, отважный потеряет время на раздумья, вступить ему в схватку или ретироваться. В итоге тревожный выживет, а смелый погибнет.

Очаг возбуждения в мозге, который появляется из-за страха, заставляет человека быстро принимать решения и действовать. Вместе с тем есть и обратная сторона тревожности. Склонные к беспокойству, часто портят настроение себе и окружающим своими сомнениями. Нередко они переживают даже по поводу совершенно безобидных ситуаций, когда разумнее успокоиться. Учёные советуют поддерживать баланс между тревогой и отвагой, тут главное – не перегнуть палку в одни или другую сторону.

Поделиться новостью:
Автор - Николай Самойлов
Главное за неделю

Названа полезная диета для «диабетиков» и «сердечников»

Низкобелковое питание принесёт пользу людям с проблемными почками.

Назван ТОП «продуктов-убийц» на завтрак для диабетиков 2 типа

Сахарные хлопья, рогалики со сливочным сыром и жареный бекон – вот источник повышения...

Гуляйте: Ученые раскрыли секрет долголетия

Ежедневные прогулки оказывают влияние на продолжительность жизни, убеждены британские...

NASA не снилось: В горах Армении возводится база для отслеживания НЛО

На разрушенном остове передовой научной базы времен СССР силами Роскосмоса ведется...

Врачи рассказали о главных причинах воспаления седалищного нерва

Недуг может обездвижить самого крепкого человека, поскольку каждый его шаг будет...

Собаки помогут при диабете? Лучший друг человека определит уровень сахара в крови

Собачий нюх способен улавливать малейшие изменения в человеческой слюне.

Диабет излечим? Учёные выяснили, как заставить организм вновь производить инсулин

Клетки организма, ответственные за инсулин, превращаются в клетки другого типа, поэтому...

Первый в истории снимок земного гамма-всплеска сделан астронавтами МКС

Красно-белая вспышка гамма-лучей вырывается из большого грозового облака на Борнео.

17-летний астроном обнаружил планету с двумя Солнцами

Линии поглощения света и снимки телескопа в Нью-Мексико позволили описать необычную...

Загадочная сила продырявила Млечный Путь

Есть предположение, что рваные «дыры» могли оставить громадные сгустки тёмной материи.

Названа частая ошибка, из-за которой невозможно похудеть

Переработанные продукты опасны, поскольку ежедневно к весу добавляют по 500 калорий.

Врачи развеяли миф об опасности спорта после 40

Повреждение суставов и развитие остеоартроза может грозить тем, кто злоупотребляет...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ