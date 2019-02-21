В Индии обнаружили неизвестную ранее рыбу и назвали её Голлумом

Она обитает в пещерах, а назвали её в честь одного из главных персонажей «Властелина колец».

В Индии рыбакам удалось поймать необычную рыбу в пресноводном озере, которую ранее они не видели. Фото улова они выложили в сети, а специалисты обратили на него внимание. Оказалось, что рыбаки обнаружили неизвестную ранее рыбу из семейства змееголовых. Индийские и британские учёные назвали её Голлумом в честь персонажа из фильма «Властелин колец».

Позже выяснилось, что рыба обитает в пустотах и пещерах под водой. Тогда они вспомнили персонажа Голлума, который тоже жил в пещерах и назвали «находку» в честь него.

Специалисты уверенны, что рыбу вымыло от туда потоком воды прошлогоднее мощнейшее наводнение. По сравнению со своими родственниками тело рыбы необыкновенно узкое и вытянутое. Также оно имеет менее яркую окраску. Специалисты предположили, что рыба имеет очень ограниченный ареал. Либо она недавно обитает в этих водах, а ранее обитала где-то между подземными и наземными водоёмами.