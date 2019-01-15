Гуляйте: Ученые раскрыли секрет долголетия

Сегодня, 04:00 \\ Наука

Ежедневные прогулки оказывают влияние на продолжительность жизни, убеждены британские исследователи.

Основной вопрос любого аспекта медицины – это увеличение качества и продолжительности жизни. Исследования подтвердили, что залогом долголетия может служить тщательный выбор рациона и распорядок дня. Эксперимент британских ученых доказал, что на долголетие могут повлиять прогулки.

Сотрудники Центра биомедицинских исследований Лестера проанализировали 474 тысячи образцов генетических материалов из британского биобанка. Исследователей интересовали пациенты, возрастом от 52 лет, которые оставили свои данные в период с 2006 по 2016 год.

Анализ анкет показал, что продолжительность жизни выше у людей, которые часто гуляли. Выяснилось, что прогулки снижали вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, и проблем с суставами. При этом закономерность распространялась и на людей, страдающих избыточным весом.

Автор исследования, профессор Том Йейтс отмечает, что склонность к быстрой ходьбе оказывает самое благотворное влияние на человеческое здоровье. Так, эксперимент 2018 года подтвердил, что у людей среднего возраста ходьба снижала риск развития хронических заболеваний.

Исследователи напоминают: гуляйте – это самый доступный способ сохранить здоровье. Ученые раскрыли секрет долголетия, но его эффективность требует комплексного подхода – отказа от вредных привычек и соблюдения режима дня.

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Автор - Сергей Ковалев
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