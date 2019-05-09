Удаление аппендикса ведёт к развитию болезни Паркинсона - Медики

Риск заболевания возрастает до 0,92%. 4,7 тысяч человек обнаружили его сразу после операции.

Медики настоятельно советуют не ложится под нож хирурга, поскольку это может привести к тяжёлым последствиям. Оказалось, что удаление аппендикса ведёт к развитию болезни Паркинсона.

Такой вывод был сделан на основе изучения сведений о здоровье 62 миллионов человек с болезнью Паркинсона. Результаты исследования показали, что у людей, подвергавшихся хирургическому вмешательству, заболевание встречается в три раза чаще. Интересно, что 4,7 тысяч человека болезнь обнаруживали сразу после удаления.

Медики предполагают, что после операции риск заболевания возрастал на 0,92%, когда до хирургического вмешательства этот показатель был равен 0,29%. Несмотря на то, что болезнь прогрессирует медленно, заметить её сразу бывает трудно. Новое открытие позволит уделить внимание людям без аппендикса.

Если говорить о признаках заболевания, то стоит заметить нарушения двигательных функций и рефлексов, что с развитием болезни сильно усугубляется. У пациентов часто можно наблюдать дрожательный паралич и неспособность чётко и хорошо выполнять действия. В среднем болезни Паркинсона подвергаются люди, достигшие 57 лет.