Утратили интерес к размножению? Учёные назвали теории вымирания динозавров

Древние рептилии могли погибнуть от гусениц, пришельцев и отсутствия полового влечения.

Вымирание динозавров до сих пор вызывает споры в научных кругах. Считается, что они исчезли в конце Мелового периода 66 млн лет назад. Учёные назвали теории вымирания динозавров и попытались доказать свои версии. Согласно одному из предположений, древние пресмыкающиеся погибли из-за гусениц. Большинство динозавров питались растениями, а личинки бабочек начали активно поедать листву и спровоцировали мучительную смерть гигантских существ от голода. Другая теория говорит, что исполинских животных уничтожило глобальное изменение климата.

Сторонники ещё одной гипотезы пытаются доказать, динозавры вымерли из-за утраты интереса к размножению. Подобную ситуацию сейчас наблюдают у панд. Самцы бамбукового медведя не проявляют интереса к самкам. Летом у них даже не образуется семенная жидкость. Это считается одной из причин, по которой вид оказался на грани исчезновения. Возможно динозавры тоже утратили интерес к размножению и поэтому погибли.

Альтернативную теорию вымирания древних рептилий выдвинул эксперт Джейсон Мартелл, которого поддержал коллега Джорджио Лукас. По их мнению, динозавры – это продукт исследований пришельцев. Инопланетяне якобы проводили их на протяжении миллионов лет на Земле, а потом разочаровались и свернули проект. После чего пришельцы уничтожили динозавров, но до сих пор неизвестно, каким способом.

Есть ещё одна необычная гипотеза уничтожения гигантских пресмыкающихся. Выдвинул её палеонтолог Йельского университета Джордж Виланд. Он полагает, что динозавры вымерли из-за более маленьких конкурентов, поедающих их яйца. По этой причине у грозных рептилий не вылуплялись детеныши и отряд позвоночных погиб. Огромные неповоротливые динозавры якобы просто не могли догнать шустрых соперников и оказались уничтоженными в ходе эволюции.