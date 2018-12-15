На шаг ближе! Процесс подготовки космического корабля «Марс 2020» завершен

Сегодня, 05:00 \\ Наука

Пройдёт 7 месяцев, прежде чем транспортное средство опустится на поверхность Марса.

В июле 2020 года произойдёт старт миссии. Запуск корабля «Марс 2020» состоится на станции ВВС Кейп-Канаверал во Флориде, а уже 18 февраля 2021 года он приземлится в кратере Джезеро (JezeroCrater) на Красной планете. Недавно, инженеры-разработчики NASA сообщили о том, что процесс подготовки космического корабля завершен. Его целью является доставка следующего марсохода на поверхность планеты.

На попавшем в интернете снимке отчётливо видно подвешенную на тросах капсулу, предназначением которой является защита и направление космического корабля «Марс 2020» в его 7-месячном путешествии на загадочную Красную планету. Разработчикам не верится, но они стали на шаг ближе к осуществлению своей мечты о колонизации Марса.

Они рассказали, что под капсулой расположился практически незаметный чёрный теплозащитный экран. Он нужен для защиты марсохода не только в процессе полёта, но и во время его резкого спуска в атмосферу Марса.  Немного раньше транспортное средство прошло испытание в камере 8 на 26 метров, которая повторяет конфигурацию самого космического полёта. Учёными был разработан и установлен набор инструментов, а также система сбора и хранения образцов, предназначенная для сбора грунта с Марса и его транспортировки на Землю.

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Автор - Юлия Брик
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