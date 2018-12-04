Учёные завысили возраст Вселенной на миллиард лет

Сегодня, 12:22 \\ Наука

Новые исследования показывают, что Большой взрыв произошел 12,5 миллиарда лет назад.

Новые исследования, проводимые разными группами ученых, подвергают сомнению официальный возраст Вселенной. По их мнению, учёные завысили возраст Вселенной на миллиард лет, и он не равен 13,8 миллиардам лет.

В 2013 году, после проведенного космическим телескопом Планка измерением космического излучения, учёные пришли к выводу о том, что возраст Вселенной составляет 13,8 миллиардов лет. Для проверки этой цифры независимые исследовательские группы начали собственные наблюдения за космосом. В ходе экспериментов исследователи под руководством нобелевского лауреата Адама Рисса пришли к тому, что возраст Вселенной варьируется в диапазоне 12,5-13 млрд лет.

Научное сообщество подвергло полученные данные сомнению, но перепроверка результатов не изменила финальный результат. После этого специалисты провели повторный анализ данных Планка и там тоже не возникло никаких изменений. Физики считают, что раз все числа верны, то проблема кроется в наших фундаментальных моделях работы Вселенной, которые вероятнее всего ошибочны.

Ранее международной командой астрофизиков была обнаружена галактика возрастом 12,8 миллиарда лет. Специалисты считают, что она образовалась сразу после Большой Взрыва и может быть старейшей галактикой во Вселенной.

Считается, что первые 400 млн лет после Большого Взрыва во Вселенной наблюдалась сильнейшая ионизация и возможность образования в ней чего-либо была нулевой. Новый взгляд на возраст Вселенной открывает целый ряд новых вопросов, в которых только предстоит разобраться учёным.

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Автор - Олег Некрасов
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