Ученые выяснили, что говорят о человеке его руки

Длина указательного и безымянного пальца или размер ладони способны рассказать о человеке совершенно неожиданные вещи.

Ученые множества стран уверены в том, что руки человека способны описать многие аспекты его жизни. Чтобы доказать свою теорию, они провели множество исследований, подтверждающих их идею. Теперь достаточно легко прочитать информацию человеке, для этого необходимо лишь взглянуть на его руки и ладони.

Доказано и то, что форма пальцев общее строение кисти может раскрыть немало тайн о человеке. Учёные из Кореи утверждают то, что размер ладони напрямую говорит об объёме его лёгких. А специалисты из Норвегии сообщают о том, что длина указательного и безымянного пальца способна рассказать не только о пространственных способностях, но и о склонностях к изменам.

Также длина пальцев на руке свидетельствует о здоровье человека. Наука объясняет это тем, что во время развития малыша в утробе формируются особенности. Например, удлинённый указательный палец говорит о том, у человека высокая выработка тестостерона.

Учёные заявляют и о том, что внешний вид кожи рук является ярым показателем того, как человек следит за своим здоровьем, отражая его образ жизни.

Помимо всего вышеперечисленного о своём характере много говорит и знак зодиака, год рождения, а также линии на руке.