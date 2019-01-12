Это позволит разработать антибиотики, нацеленные точно против определённых заболеваний.

Сотрудники Калифорнийского университета раскрыли удивительные подробности трёхмерной молекулярной структуры T4SS возбудителя недугов у человека. Учёные обнаружили механизмы, с помощью которых рак поражает организм, наряду с Ку-лихорадкой, коклюшем и болезнью легионеров – редкой формой пневмонии. Исследование проводили биологи в лаборатории Гранта Дженсена. T4SS способен переправить одновременно 300 токсичных молекул в клетку-жертву, подавляя её способность обороняться. Метод электронной криотомографии выявил архитектуру данного возбудителя.

Мутирующие частички T4SS хорошо приспосабливались к лекарствам и поэтому пациенты с перечисленными недугами нередко умирали. Учёные определили, что секреторная камера состоит из отдельной камеры и канала. На основании этой информации, врачи собираются создать антибиотики не широкого спектра действия, а поражающие конкретный тип инфекции.

Современные лекарства против рака и пневмонии наносят большой вред всему организму, поскольку борются с болезнью комплексно. При плохой диагностике такой метод оправдан, поскольку защищает от разных видов бактерий. Обнаружение механизмов поражения раком организма позволит выпустить антибиотики, способные нанести прицельный удар по конкретному виду инфекции. В итоге эффективность лечения возрастёт. Возможно скоро рак не будет смертельной болезнью, а избавиться от него станет не тяжелее, чем от простуды.