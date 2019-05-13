Она жива? Учёные обнаружили процессы под поверхностью Луны

Естественный спутник Земли принято считать «мёртвым» миром, но на самом деле это не так.

Согласно традиционному мнению, вулканическая активность на Луне прекратилась миллиарды лет назад. Её считают остывшим небесным телом без тектонических процессов и атмосферы. На практике всё оказалось иначе. Учёные обнаружили процессы под поверхностью Луны. Первый намёк на то, что она жива появился 50 лет назад во времена миссии «Аполлон». Ещё в 1977 году зафиксировали вибрации на спутнике. Их назвали «лунные землетрясения», но никто не знал, связаны ли они с разломами поверхности. Новое исследование доказало, на спутнике действительно есть вулканическая активность.

Современное оборудование снимает на камеру доказательства новой гипотезы, которая гласит, что Луна ещё не остыла, как предполагали прежде, а до сих пор «жива». Учёные сравнили процессы, происходящие на спутнике Земли с уменьшением радиуса Меркурия, величиной в семь километров за три миллиона лет. Похоже, поверхность Луны активна до настоящего момента.

«Живой» спутник может вызвать сложности при его освоении. Напомним, люди планируют построить на Луне населенные пункты, спортивно-развлекательные комплексы, исследовательские лаборатории. При осуществлении этих проектов у них возникнут трудности из-за сейсмически активной Луны, ведь они не рассчитывали столкнуться с содроганиями поверхности. В районе землетрясений нельзя сооружать здания, то есть теперь инженерам предстоит тщательнее выбирать место для строительства, а это увеличивает затраты и требует дополнительного времени.