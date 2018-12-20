Первый в истории снимок земного гамма-всплеска сделан астронавтами МКС

Сегодня, 05:00 \\ Наука

Красно-белая вспышка гамма-лучей вырывается из большого грозового облака на Борнео.

Гамма-лучи - это самая высокоэнергетическая форма света во Вселенной, которая вырвалась из далеких галактик вслед за взрывом массивных солнц, столкновением сверхплотных нейтронных звезд, поглощением черными дырами материальных миров и т. д.

Однако иногда гамма-всплески всплывают там, где ученые не ожидают их увидеть - например, в атмосфере Земли. Эти так называемые земные гамма-вспышки возникают в результате взаимодействия электронов со скоростью, близкой к скорости света, внутри гигантских грозовых облаков, но ученые не совсем уверены, как они происходят. Таинственные всплески энергии продолжительностью всего около 1 миллисекунды трудно точно определить и изучить подробно.

Теперь, после одного года наблюдения Земли из космоса, первый в истории снимок земного гамма-всплеска, разразившегося из-за грозы над островом Борнео в Юго-Восточной Азии, сделан астронавтами МКС. Как видно, красочная вспышка красно-белого света в дальнем правом углу изображает наиболее энергичную область вспышки.

Астрономы наблюдали шторм в специальной обсерватории на борту Международной космической станции, которая была запущена в апреле 2018 года с целью контроля всей видимой области Земли на предмет активного гамма-излучения. После одного года работы обсерватория зафиксировала более 200 земных гамма-вспышек и смогла точно определить географическое местоположение около 30 из них, согласно заявлению Европейского космического агентства (ESA).

Согласно исследованию, когда исследователи узнают точное местоположение данного гамма-всплеска, они могут сравнить свои данные с другими спутниками и даже местными метеорологическими станциями, чтобы создать наилучшее его изображение.

Поделиться новостью:
Автор - Олег Некрасов
Главное за неделю

Названа полезная диета для «диабетиков» и «сердечников»

Низкобелковое питание принесёт пользу людям с проблемными почками.

Врачи рассказали о первых признаках появления камней в почках

 Камни в почках вызывают серьезный дискомфорт у их обладателя. Врачи рассказали о первых...

Что делать и как быть? Хакеры начали массово взламывать аккаунты мессенджера WhatsApp

Простые правила помогут обезопасить смартфон и проследить за безопасностью персональных...

Грязный трюк от безысходности: Дуров запаниковал из-за популярности главного конкурента Telegram

Предприниматель пытается привлечь внимание к своей разработке, настаивая на необходимости...

Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете

После пробуждения правильнее всего есть богатую клетчаткой пищу, а сократить углеводы и...

Врачи назвали первые симптомы аппендицита

Проблемы с ЖКТ и повышение температуры могут сигнализировать об опасности.

Назван ТОП «продуктов-убийц» на завтрак для диабетиков 2 типа

Сахарные хлопья, рогалики со сливочным сыром и жареный бекон – вот источник повышения...

Парад планет 14 мая вызовет разрушительное землетрясение

Сила подземных толчков будет достигать 7 баллов по шкале Рихтера. Об этом заявил...

Пауки в ходе эволюции изобрели «катапульту» для быстрого перемещения

Паук Hyptiotes cavatus с большим усилием натягивает паутину, как резинку, чтобы...

17-летний астроном обнаружил планету с двумя Солнцами

Линии поглощения света и снимки телескопа в Нью-Мексико позволили описать необычную...

«Золотые» шахты на астероидах грозят гибелью для всего человечества

Земляне сделают Солнечную систему своей братской могилой, если пристрастятся к...

Учёные уверены, что вино способно продлить жизнь

 Калифорнийские учёные на этой неделе пришли к выводу о том, что пару бокалов хорошего...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ