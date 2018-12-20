Первый в истории снимок земного гамма-всплеска сделан астронавтами МКС

Красно-белая вспышка гамма-лучей вырывается из большого грозового облака на Борнео.

Гамма-лучи - это самая высокоэнергетическая форма света во Вселенной, которая вырвалась из далеких галактик вслед за взрывом массивных солнц, столкновением сверхплотных нейтронных звезд, поглощением черными дырами материальных миров и т. д.

Однако иногда гамма-всплески всплывают там, где ученые не ожидают их увидеть - например, в атмосфере Земли. Эти так называемые земные гамма-вспышки возникают в результате взаимодействия электронов со скоростью, близкой к скорости света, внутри гигантских грозовых облаков, но ученые не совсем уверены, как они происходят. Таинственные всплески энергии продолжительностью всего около 1 миллисекунды трудно точно определить и изучить подробно.

Теперь, после одного года наблюдения Земли из космоса, первый в истории снимок земного гамма-всплеска, разразившегося из-за грозы над островом Борнео в Юго-Восточной Азии, сделан астронавтами МКС. Как видно, красочная вспышка красно-белого света в дальнем правом углу изображает наиболее энергичную область вспышки.

Астрономы наблюдали шторм в специальной обсерватории на борту Международной космической станции, которая была запущена в апреле 2018 года с целью контроля всей видимой области Земли на предмет активного гамма-излучения. После одного года работы обсерватория зафиксировала более 200 земных гамма-вспышек и смогла точно определить географическое местоположение около 30 из них, согласно заявлению Европейского космического агентства (ESA).

Согласно исследованию, когда исследователи узнают точное местоположение данного гамма-всплеска, они могут сравнить свои данные с другими спутниками и даже местными метеорологическими станциями, чтобы создать наилучшее его изображение.