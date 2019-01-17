Муссоны и торнадо истребят Евразию.

Учёные-климатологи назвали катастрофические последствия скачка температур Атлантического океана, и предупреждают, что лето 2019 может стать началом Апокалипсиса. Эксперты проанализировали ситуацию с погодными условиями и пришли к выводу, что сезон неоправданных ливней захлестнёт планету уже в этом году. По данным учёных, отдаленные погодные параметры, называемые «телекоммуникациями», могут влиять на производительность летнего муссона и даже торнадо. Следовательно, изменение температуры поверхности моря в экваториальном Атлантическом океане оказало влияние на летний муссон Евразии и может повлиять на дожди, как Эль-Ниньо в Тихом океане. Учёные обнаружили, что незначительные отклонения от средних значений температуры поверхности моря в экваториальной Атлантике - потепление или похолодание - оказали большее влияние на летний муссон между 1975 и 2010 годами по сравнению с более ранними десятилетиями.

Муссоны и торнадо активизируются именно лотом 2019 года и разрушат около 67% Евразии, говорят эксперты. Среди аргументов учёных находится несколько факторов, которые начнут глобальный катаклизм. После появления муссонов, появятся первые толчки земной коры, которые закончатся разломами литосферных плит и появятся горящие гейзеры около прибрежных зон Евразии. Атлантический океан станет «котлом», которые не только раздробит Евразию, но и «сварит» большинство видов морских обитателей. Уже сейчас синие киты гибнут от нехватки пищи, но если ещё к этому добавить корреляцию температур – Атлантический океан станет «юшкой».

Учёные предполагают, что Земля начнёт отторгать всё живое и максимальный катаклизм начнётся уже после разрушительных муссонов. Таким образом, эксперты назвали последствия скачка температур Атлантического океана, и теперь предстоит либо максимально повлиять на процесс и минимизировать его вред для планеты, или же продолжать питать надежды на выживание в «вывернутой» наизнанку Земле.