Спасти озоновый слой от гибели? Учёные готовятся запустить планер у полярного круга

Сегодня, 09:21 \\ Наука

«Perlan 2» поднимется на высоту 27 метров и будет наблюдать за полярными вихрями, которые разрушают атмосферу Земли.

Учёные пытаются более основательно изучить полярный вихрь и его влияние на нашу планету. На этот раз сотрудники подразделения Perlan Project крупнейшего авиастроительного концерна ЕС готовятся запустить стратосферный планер у полярного круга на высоту 27 тысяч метров. До этого удавалось подняться только на 23,2 тысяч метров.

Благодаря данному устройству удастся отследить влияние полярного вихря на погоду во всём мире, её основательные изменения. До конца 2019 года уже завершаться испытания летательного аппарата «Perlan 2» в аргентинском городе Эль-Калафатэ.

Если говорить об устройстве планера, то он имеет герметизированную и утепленную кабину пилота, размах крыла 25 метров, а длина самого «Perlan 2» равна 10 метров.

Стоит отметить, что полярный вихрь является очень интересным явлением. Его и намерены наблюдать учёные, чтобы в дальнейшем использовать для борьбы с экологическими проблемами. Дело в том, что вещества, из которых образуется полярный вихрь, разрушают озоновый слой. Когда удастся собрать дополнительные сведения, исследователи начнут работу по предотвращению вреда атмосфере, защищая её от гибели.

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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