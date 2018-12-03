10 тысяч лет назад в Америке жили гигантские бобры ростом с человека

Сегодня, 09:17 \\ Наука

Об этом упомянули палеонтологи, рассказав о причинах их вымирания.

10 тысяч лет назад, на территории современной Северной Америки (от Аляски до штата Юта), проживали огромные бобры, ростом с человека и весом до 100 килограмм, об этом заявили палеонтологи Западного университета США. Предки современных бобров мало чем отличались от них. Из основных отличий ученые выделяют неумение подтачивать деревья и питание исключительно водянистыми растениями. Средой обитания для них являлась хвойная заболоченная местность, в которой имелась обширная кормовая база из растений. Ученые утверждают, что гигантские бобры жили почти на всем североамериканском континенте.

С началом глобального оттаивания льдов началось и постепенное вымирание гигантов. Ученые рассказали, что именно засухи от глобального потепления и лишили бобров их привычных мест обитания и кормежки. В отличии от современных бобров, предшественники не умели валить зубами деревья, тем самым строя себе собственную среду проживания. Вероятно, течение эволюции и подсказало направление развития нынешним бобрам и научило точить древесину.

Ученые заявляют, что данные исследования помогут им раскрыть некоторые «темные пятна» в этапах развития животной флоры и фауны.

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Автор - Андрей Доброверов
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