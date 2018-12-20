В Германии прошли испытания летающего такси

В Германии были успешно проведены испытания аэротакси, созданного по схемам конвертоплана. Данная модель работает на электричестве и вмещает в себя 4-х пассажиров и пилота.

Летательный аппарат разработан немецкой компанией Lilium, в их изобретении располагается 36 мощных вентиляторов, позволяющих осуществлять вертикальный взлет и посадку, а также эффективно летать в горизонтальной плоскости. Создатели заявляют, что их аэротакси способно преодолевать расстояния до 300 километров без подзарядки, а также развивать скорость до 300 километров в час.

Разработчики из компании Lilium заявляют, что планируют к 2025 году запустить в нескольких городах мира сервис летающих такси, использующий их аппараты. Вызывать аэротакси можно будет при помощи приложения, а полет через весь город обойдется примерно в 70 долларов. В отличие от своих конкурентов, в Lilium не хотять доверять перевозку клиентов по воздуху программе и за штурвалом их летательных аппаратов будут сидеть пилоты.

> Lilium - не единственная компания, занимающаяся разработкой летательных аппаратов для создания аэротакси. Заинтересованность в развитии этой технологии проявляют и крупные авиакорпорации, та же компания Airbus на сегодняшний день разрабатывает уже две модели воздушных такси.

Как заявляют отечественные ученые, подобные аэротакси появятся в России не раньше 2029 года.



