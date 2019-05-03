Тайна регенерации раскрыта: Учёные изучили клетки, которые «отращивают» хвосты головастикам

После ампутации хвоста клетки мигрируют в рану и выделяют коктейль роста: частицы воссоздают длину и дизайн утерянного органа.

Учёные из Кембриджского университета изучили особую группу клеток кожи, которые «отращивают» хвосты головастикам. По словам экспертов, тайна регенерации теперь раскрыта: изучаемые частицы помогут выяснить, почему млекопитающие обладают такой способностью.

Еще в IV веке до нашей эры Аристотель наблюдал, как некоторые животные восстанавливают часть тела после ампутации, однако объяснить этот механизм философ не мог.

Учёные назвали это явление «одноклеточной геномикой». Исследователи разрабатывают стратегию, что поможет получить подробную информацию о процессах во время восстановления.

Млекопитающие могут обновлять свои конечности в течение всей жизни, однако существует уникальный период из двух дней, когда эта способность не проявляется. Именно это явление помогло учёным сравнить клетки до и после регенерации.

«Исцеляющие» стволовые клетки, которые находятся в эпидермальной части кожи, получили название РПЦ (Регенерирующие Организационные Клетки). После ампутации хвоста клетки мигрируют в рану и выделяют коктейль роста, который координирует движение ткани. Частицы воссоздают орган нужного размера, повторяя утерянный дизайн.

Понимание регенерационного механизма млекопитающих — первый шаг для создания тканей, которые можно будет применять для лечения человека.