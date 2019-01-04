Есть предположение, что рваные «дыры» могли оставить громадные сгустки тёмной материи.

Недавно, астронавты из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики зафиксировали в звёздном потоке несколько «пробелов», однако они до сих пор не могут сказать, какая загадочная сила продырявила Млечный Путь. Известно, что в процессе поглощения мелкой галактики или шарового скопления более крупной галактикой, могут образовываться растянутые звёздные потоки. В Млечном Пути насчитывается свыше 10 подобных объектов, включающих в себя карликовые галактики и скопления. К примеру, в потоке GD-1 должна быть лишь одна «дыра», но учёные обнаружили ещё одну.

Это неизвестный ранее пробел, в окружении которого нарушено распределение звёзд, которые в целом образуют зубец. Проанализировав сложившуюся ситуацию, астроном Эна Бонака рассказала о своих предположениях на встрече Американского физического общества в Денвере. Она сказала: «Все выглядит так, словно GD-1 был пробит мощным «оружием», оставившим после себя рваное «отверстие».

Однако учёные всё равно не могут связать произошедшее ни с одним изученным ими объектом. Во-первых, он намного массивнее Солнца, а во-вторых – это может быть чёрная дыра, подобная той, что расположена в центре Млечного Пути. В последнем выводе научные сотрудники выдвинули предположение касательно того, что «дыры» образовались в следствие массивных сгустков тёмной материи.