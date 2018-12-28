Ученые смогли диагностировать серьёзную аллергическую реакцию почек

Сегодня, 11:00 \\ Наука

Найдены биомаркеры, которые сигнализируют о наличии острого нефрита. Ранее эта болезнь считалась не диагностируемой.

Острый интерстициальный нефрит – это расстройство почек, которое может привести к почечной недостаточности. Исследователи из центра Johns Hopkins Medicine смогли выявить два биомаркера в моче пациентов, которые можно использовать для диагностики болезни.

Почечный нефрит характеризуется воспалением почечных каналов, фильтрующих кровь. При сбоях в их работе, в моче концентрируется креатинин. На этот диагноз приходится до 20% всех обращения, связанных с проблемами почек.

До недавнего времени определить болезнь можно было только с помощью исследования образцов почечной ткани. Этот метод подвергал пациентов риску, а результаты исследования не давали точный результат.

Исследователи определили, что для безопасной диагностики нефрита требуется биомаркер, связанный с воспалительными процессами. В ходе эксперимента были исследованы образцы анализов 79 пациентов с болезнью, подтвержденной биопсией. У всех испытуемых в моче было найдено два белка (TNF-a и IL-9).

Авторы исследования предположили, что эти белки могут свидетельствовать о развитии заболевания с вероятностью в 84%. Сравнение результатов показало, что ученые смогли диагностировать серьёзную аллергическую реакцию почек, которая приводила к развитию острого нефрита.

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Автор - Сергей Ковалев
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