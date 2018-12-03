Рак молочной железы: Одна порция фруктов в день на 25% уменьшит риск заболевания

Сегодня, 16:38 \\ Наука

Ограничение потребления жиров и увеличение овощей, фруктов и зерна помогают организму поддерживать стабильное состояние.

Британские учёные выяснили, что уменьшение жиров и увеличение фруктов в рационе уменьшают показатели смертности. Риск преждевременной смерти от рака молочной железы при соблюдении этих правил уменьшается на 21%. К таким выводам пришли после крупного эксперимента, в котором принимали участие 50000 женщин.

Руководил исследованием доктор Роуэн Хлебовски из Медицинского центра Harbour-UCLA. Команда учёных наблюдали за испытуемыми 20 лет: за этот период зафиксировали 3374 случая заболевания.

Рак молочной железы является очень распространённой болезнью в Великобритании, каждая 8 женщина имеет риск диагностировать опухоль в течение жизни.

После исследования специалисты сделали заявление, что здоровое питание влияет на развитие заболевания. Они создали особое сбалансированное питание, которое помогает организму сохранить целостность.

Рацион испытуемых заключался в следующем: обязательно в течение дня должна присутствовать одна порция фруктов и овощей, а потребление жира снизить на 25%. Правильная еда вместе с активным способом жизни уменьшит риск заболевания. Эксперты отметили, что такой режим поможет вывести лишние токсины из организма и укрепит иммунную систему.

Доктор Диоит Морган сообщила, что такой рацион поможет предотвратить рак молочной железы женщинам в постменопаузе.

По словам учёных, исследование раковых клеток продолжается: новые разработки приближают человечество к антидоту против рака.

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Автор - Ксения Вишневская
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