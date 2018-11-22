«Генный нож» позволит диагностировать и лечить рак

Сегодня, 19:49 \\ Наука

Инструменты CRISPR помогли обнаружить слияния генов, которые стимулировали развитие опухолей.

Технологии коротких палиндромных повторов CRISPR позволили иначе взглянуть на известные методы лечения. Исследовательская группа ученых из институтов Open Targets и GSK использовали методы CRISPR для выявления комбинаций генов, который влияют на рост раковых клеток.

Современная наука выделяет ряд генных слияний, которые могут провоцировать рак. Среди прочего, они могут показать реакцию болезни на разные типы лечения. Генетики выявили более 20 тысяч слияний, но их точная функция в развитии опухоли доподлинно неизвестна.

Ученые из Open Targtets и GSK проанализировали более 8 тысяч слияний, обнаруженных в 1 тысяче раковых клеток человека. Авторы эксперимента изучали действие 350 типов препаратов, которые вводили пациентам, а инструменты CRISPR фиксировали генную реакцию.

Как выяснилось, 90% слияний не оказывают влияния на развитие болезни. Вместе с тем, генетики смогли обнаружить генный синтез YAP-MAML2, который способствовал развитию рака мозга и яичников. Также выяснилось, что гены RAF1, ROS1 и BRD4 могут противостоять известным препаратам.

Авторы исследования убеждены, что в будущем «генный нож» позволит диагностировать и лечить рак. Так, с помощью CRISPR можно направить лечение на конкретный ген, который блокирует действие лекарств.

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Автор - Сергей Ковалев
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