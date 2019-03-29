Ученые пытаются разгадать тайну 10 убийств, совершенных 2000 лет назад

На необитаемом острове Sa Galera в Испании два независимых археолога нашли останки убитых людей.

На испанский Остров Sa Galera не ступала нога человека, однако в некоторых культурах говорилось, что нога все же вступала. В 2012 году археологи Рамон Мартин и Джозеф Аргуэльо нашли останки 80 человек. Большинство вопросов с данной находки были решены, однако насильственные смерти десяти из их остались так и остались загадкой для ученых. Кто или что несет ответственность за совершенные более 2000 лет назад насильственные убийства, среди которых обнаружены тела двоих молодых беременных женщин?

Команда ученых из университета Крэнфилда на данный момент ищут ответ в генетике. Специалисты уже смогли восстановить лицо одного из убитых мужчин.