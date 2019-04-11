Ученые восстановили жизнь древних людей в итальянской пещере

Сегодня, 11:04 \\ Наука

Около 13 тысяч лет назад группа древних людей колонизировала одну из пещер на территории современной Италии. Ученым удалось восстановить события тех лет.

Еще с 1950-х годов стало известно о связи пещеры Басура в Тоирано с проживанием в ней древних людей. Тогда первооткрывателем в данном исследовании был археолог Вирджиния Чиаппелла. Теперь группа ученых из Италии, Аргентины и Южной Африки, под руководством Управления археологического наследия Лигурии, провели современное исследование с целью проанализировать образ жизни и поведения древних людей.

В своем исследовании ученые использовали современные технологии лазерного сканирования местности, составления 3D – карт, чтобы проанализировать каждую деталь, включая отпечатки стоп, ладоней, следы от факелов и т.д.

В результате ученым удалось восстановить события, происходившие в пещере 14 000 лет назад. Они установили, что пещеру колонизировала группа из пяти человек (два взрослых, один подросток и двое младенцев) продвигались вглубь пещеры босиком, освещая путь факелами. Ученые предполагают, что в то время дети были активными членами общества наравне со взрослыми.

Помимо этого, исследователей интересовали отпечатки ладоней и ступней. По их мнению, некоторые из них были сделаны «преднамеренно». 13 тысяч лет назад,  используя глину, древние люди покрывали стенки пещеры, заполненные сталагмитами. В глубине пещеры также было обнаружено озеро, на дне которого остались отчетливые следы ступней ног древних людей.

Ученые надеяться, что новые технологии, использованные в пещере Басура, помогут восстановить жизнь первых людей и в других уголках нашей планеты.

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Автор - Андрей Доброверов
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