«Прогресс МС-10» увеличит орбиту МКС на 4,4 км

Предстоящий манёвр на 2,2 км больше, чем предыдущий, который увеличил орбиту на 1,2 км.

Накануне ЦУП сообщил дату проведения коррекции орбиты МКС. 23 мая грузовой корабль «Прогресс МС-10» с помощью своих двигателей увеличит её орбиту на 4,4 км.

Руководство сообщило, что коррекция орбиты планируется на 18:53 по московскому времени, а двигательная установка должна проработать не меньше 1193,5 секунд (20 минут). По итогу выполненного манёвра, орбита полёта МКС должна увеличиться на 4,4 км, что составит 413,1 км. Два месяца назад прошла коррекция, увеличивая высоту её полёта на 1,2 км.

Высота орбиты МКС является основным требованием полета для станции, обеспечивающим защиту от негативного влияния атмосферы. В процессе расчёта орбиты МКС, разработчики учитывали ряд факторов, позволяющих ей не улетать в далёкий космос и не падать обратно на Землю. Это скорость передвижения и масса самой станции, а также ракет носителей и транспортных кораблей.

Планируемая операция требуется для организации подходящих условий для полёта российских транспортных кораблей и посадки «Союза МС-11», которая должна состояться 25 июня 2019 года. На нём вернётся на Землю российский космонавт Олег Кононенко и его коллеги. Он является героем РФ, а также инструктором-космонавтом-испытателем 1-го класса.

Также стало известно, что запуск грузового корабля «Прогресс МС-12» должен состояться в конце июля 2019 года, а старт следующего пилотируемого корабля «Союз МС-13» назначен на 20 июля этого года.