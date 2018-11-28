Учёные рассказали, кто стал новой жертвой пластика в океане

Пластиковый мусор уничтожает бактерии, которые вырабатывают кислород.

Австралийские учёные из Университета Маккуори пришли к выводу, что пластик способен уничтожить целые популяции цианобактерий, которые участвуют в фотосинтезе. Специалисты рассказали, химические вещества отравляют океан и не позволяют микроорганизмам размножаться.

Ярко-синие протококковые бактерии Prochlorococcus marinus являются наименьшими организмами в мире: в 1 мл морской воды содержится 100 тыс. таких водорослей. Эти океанские жители объединяются с другими видами бактерий и образовывают фитопланктон, который способен обеспечить большую часть планеты кислородом.

Исследователи проведи эксперимент: они подвергли цианобактерии воздействию пластика. Вредные вещества снизили рост водорослей, изменили структуру, из-за чего процесс фотосинтеза стал невозможным. По словам экспертов, этот вид стал новой жертвой пластикового мусора в океане.

Российский академик Адрианов заявил, что ученым РФ очень важны результаты австралийских экспертов, ведь именно эти микроводоросли спасают человечество от кислородного голодания.

На вопрос, кто же виноват в данной ситуации, океанологи однозначно отвечают — человек. Экологи уверены, что единственным спасением для океана является отказ от пластика.

Американские ученые уже создали новый вид пластмассы, который перерабатывается бесконечное число раз без выделения вредных веществ.