Российские ученые стали первооткрывателями прозрачного бутерброда из «2D-золота»

Сегодня, 10:43 \\ Наука

Прозрачные смартфоны, гибкая электроника и даже легендарная мантия Гарри Поттера может стать реальностью уже ближайшие десять лет. Возможность создания необычных технологий даёт открытие российских учёных из Московского физико-технического института. Выяснилось, что всего этого можно достигнуть благодаря тонким пластинам золота, объединённых в «бутерброды» из серы и молибдена.

 

 

Суть заключается в том, что сейчас появилась возможность сделать золото прозрачным. Ведь ранее было принято считать, что в природе могут существовать лишь трёхмерные материалы. Попытками вывести "плоские" атомные структуры занялись лишь с середины прошлого века.

Для того, чтобы сделать метел невидимым, необходимо прикрепить атомы золота к специальной подложке с серой. Авторы идеи рассказали о том, что эта задумка ждала «своего часа» довольно долго из-за длительного изучения технологии работы с 2D материалами. Но благодаря президентской программе учёным удалость выиграть грант на реализацию проекта.

На сегодняшний день можно позволить говорить о больших возможностях и перспективах предложенной технологии для гибкой и прозрачной электроники.

На данный момент уже известно более сотни 2D-материалов, обладающих уникальными свойствами. Их используют в различных сферах человеческой жизни: биомедицина, электроника, аэрокосмос и другие. Все двумерные материалы относятся к классу слоистых кристаллов, которым присуще слабая связь между слоями и сильная — внутри слоя.

Напомним, что ученые со всего мира за последний год сделали немало сенсационных открытий, благоприятно влияющих на жизнь человека. Одним из таких достижений стало рождение детей с искусственно измененными генами. Так на свет появились девочки-близнецы, чьё ДНК подверглось изменению при помощи нового метода редактирования генов, что способствует их неуязвимости для ВИЧ.

Также своё одобрение на внедрение препарата получили и в США. В перспективе стоит лечение амилоидоза, которое является редким врождённым заболеванием. Все новейшие лекарства, методы лечения и профилактики серьезных заболеваний активно разрабатываются и тестируются учёными в разных странах.

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