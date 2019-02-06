Российские ученые стали первооткрывателями прозрачного бутерброда из «2D-золота»

Сегодня, 07:38 \\ Наука

Отечественные специалисты воссоздали ультратонкий прозрачный материал из 2D-золота, который даёт возможность на создание прозрачных смартфонов, гибкой электроники. Также этот 2D-металл приближает человека к возникновению нового класса оптических метаматериалов, потенциал которых способствует созданию и внедрению необычных технологии в общество: например, управление светом и конструирование новых технологий.

 

 

Соответственно, скором времени можно сделает реальным плащ-невидимку Гарри Поттера, так как двухмерное золото, по своей структуре, напоминает знаменитую мантию.

Напомним, что ученые со всего мира за последний год сделали немало сенсационных открытий, благоприятно влияющих на жизнь человека. Одним из таких достижений стало рождение детей с искусственно измененными генами. Так на свет появились девочки-близнецы, чьё ДНК подверглось изменению при помощи нового метода редактирования генов, что способствует их неуязвимости для ВИЧ.

Также своё одобрение на внедрение препарата получили в США. В перспективе стоит лечение амилоидоза, которое является редким врождённым заболеванием. Все новейшие лекарства, методы лечения и профилактики серьезных заболеваний активно разрабатываются и тестируются учёными в разных странах.

Специалисты считают, что главным достижением за последние пару лет стало то, что многие издательства и редакции активно популяризируют современную науку, что делает её более доступной и понятной простому человеку.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Экономим и худеем: базовый набор продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого

  Врач-диетолог Татьяна Селезнёва из Ярославля в эту пятницу поделилась идеей «базового...

Врачи сообщают о том, что снизить давление можно без лекарств

 Отечественные медики дают несколько простых, но эффективных советов по снижению давления...

Лягушки вымрут через 50 лет: Учёные назвали плачевные последствия глобального потепления

 Смертельная болезнь амфибий распространяется из-за высокой температуры окружающей среды.

Прислушайся к сердцу: Медики рассказали, как распознать симптомы аневризмы аорты

 9 мая от этой болезни умер известный журналист Сергей Доренко. Именно сердечная...

Прислушайся к сердцу: Медики рассказали, как распознать симптомы аневризмы аорты

 9 мая от этой болезни умер известный журналист Сергей Доренко. Именно сердечная...

Врачи назвали причины задержки воды в организме и способы борьбы с отёками

Вода может накапливаться даже в лёгких, что провоцирует кашель и проблемы дыхания.

В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»

После провала с Galaxy Fold компания разрабатывает устройство, сгибающееся в трёх местах.

Палочки для еды помогут сохранить стройную фигуру

Диетологи назвали альтернативный способ похудения без особого труда.

Камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры

Датчик изображения ISOCELL Bright GW1 поднимет светочувствительность мобильных камер на...

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с...

«Смерть» паролям Windows 10: Microsoft удалит все коды в течение недели

800 миллионов пользователей Windows 10 в скором времени останутся без паролей. Эксперты...

Колонизация отменяется. Ученые узнали почему Марс теряет воду

Они считают, что основную роль в процессе играет орбита Красной планеты.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ