Российские ученые стали первооткрывателями прозрачного бутерброда из «2D-золота»

Отечественные специалисты воссоздали ультратонкий прозрачный материал из 2D-золота, который даёт возможность на создание прозрачных смартфонов, гибкой электроники. Также этот 2D-металл приближает человека к возникновению нового класса оптических метаматериалов, потенциал которых способствует созданию и внедрению необычных технологии в общество: например, управление светом и конструирование новых технологий.

Соответственно, скором времени можно сделает реальным плащ-невидимку Гарри Поттера, так как двухмерное золото, по своей структуре, напоминает знаменитую мантию.

Напомним, что ученые со всего мира за последний год сделали немало сенсационных открытий, благоприятно влияющих на жизнь человека. Одним из таких достижений стало рождение детей с искусственно измененными генами. Так на свет появились девочки-близнецы, чьё ДНК подверглось изменению при помощи нового метода редактирования генов, что способствует их неуязвимости для ВИЧ.

Также своё одобрение на внедрение препарата получили в США. В перспективе стоит лечение амилоидоза, которое является редким врождённым заболеванием. Все новейшие лекарства, методы лечения и профилактики серьезных заболеваний активно разрабатываются и тестируются учёными в разных странах.

Специалисты считают, что главным достижением за последние пару лет стало то, что многие издательства и редакции активно популяризируют современную науку, что делает её более доступной и понятной простому человеку.