Пластиковый пакет и обертка конфеты: ученые рассказали о находках со дна Марианской впадины

В начале мая состоялся ряд погружений в Марианскую впадину под руководством Виктора Весково. Ученые рассказали о находках со дна самого глубокого желоба, которые им удалось сделать. Среди них оказался пластиковый пакет и обертка конфеты.

Специалист по подводным исследованиям из США Виктор Весково организовал серию погружений на дно Марианской впадины. Событие освещало CNN.

В общей сложности исследователи совершили 5 погружений. Из них одно Весково совершил в полном одиночестве. Он опустился на глубину, которая достигала почти 11 км. (9 928 м.). Тем самым Весково установил новый рекорд, спустившись на 16 м. глубже, чем Джеймс Кэмерон.

Однако не все находки со дна Марианской впадины порадовали исследователей. Среди прочего Весково обнаружил в самом глубоком желобе нашей планеты отходы пластика, а именно – пластиковый пакет и обертку конфеты.

В этой связи ученые решили проверить живые организмы (четыре новых вида ракообразных и розовая улитка), которые были также обнаружены на дне Марианской впадины, на наличие в них следов микропластика.

Напомним, что пластиковые отходы, которые оказываются в больших объемах в водах Мирового океана, стали одной из серьезных проблем последнего десятилетия как для человечества, так и для окружающей природы.