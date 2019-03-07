Инженеры придумали новый выгодный способ генерирования энергии под водой

Сегодня, 22:25 \\ Наука

Он отличается дешевизной и длительностью работы в агрессивной среде.

 

Составление карт рельефа морского дна, течений и температур, проверка трубопроводов и глубоководных кабелей – это лишь несколько примеров задач, для выполнения которых нужны автономные генераторы энергии под водой. Инженеры Восточно-китайского университета в Шанхае вместе со своими коллегами из научно исследовательской академии Пекина придумали новый выгодный способ независимого производства электричества в море. На реализацию проекта учёных вдохновили морские жители, способные переключаться с анаэробного в аэробный режим дыхания клеток. Новый способ генерирования энергии базируется на таких же принципах.

Эксперты использовали цианид-ионы и частицы железа, способные легко принимать и высвобождать электроны. В сочетании с анодом данная структура вырабатывает электроэнергию в морской воде. При потребности в малой мощности поступающие в катод электроны переносятся в растворённый кислород. Поскольку этот газ в морской воде неисчерпаем, теоретически он может обеспечить питание слабым током неограниченное количество времени. Концентрация кислорода в океане низкая и при возрастании требуемой мощности его не хватает для принятия всех недостающих электронов.

Ради поддержания баланса применяют ионы натрия. Они оседают в рамках и содержатся в воде в большой концентрации. При повышении мощности ионы натрия активно поглощаются до сокращения спроса. Новый способ очень устойчив в агрессивной морской воде, обеспечивает бесперебойную работу в течение дня и не требует больших капиталовложений.

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Автор - Николай Самойлов
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