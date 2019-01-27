Редкая генетическая мутация препятствует развитию болезней сердца

Риск приобретения сосудистых недугов снижается на 73%.

Сотрудники медицинского факультета Бостонского университета в новом исследовании выяснили, что редкая генетическая мутация предотвращает болезни сердца. Сокращение цепочки белков в ДНК аполипопротеина (APOB) препятствует развитию сосудистых недугов. В частности, риск возникновения ишемической болезни сердца снижается на 72%. У пациентов с гиполипопротеинемией снижается содержание жиров в крови, но увеличивается в печени. У них очень мало липопротеинов низкой плотности, но много аномальных ЛПВП. Из-за этого показатели холестерина меньше нормы, а триглицеридов – выше. Все несоответствия стандартам способствуют развитию болезней сердца.

Предотвратить опасный процесс может редкая генетическая мутация. Участниками исследования стали 29 японских семей. На них проверили действие генетических мутаций. В итоге у испытуемых уровень триглицеридов снизился на 53%. Затем генетическую мутацию тестировали на 58 тысячах людей. В результате эксперимента выяснилось, что изменения наследственной информации способствуют сокращению риска появления сердечных болезней.

Согласно статистике ВОЗ, сосудистые недуги становятся самой распространенной причиной смерти во всем мире. Большинство сердечных приступов можно предотвратить путём отказа от алкоголя, сигарет, нездорового питания, малоподвижного образа жизни. К списку защищающих факторов добавилась редкая генетическая мутация.