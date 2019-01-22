Ученые: Уровень углекислого газа в атмосфере достиг рекордного уровня

Сегодня, 14:28 \\ Наука

415 частей газа на миллион частей кислорода – это максимум за всю историю наблюдений.

Метеоролог Эрик Холтаус сообщил в своем Twitter-аккаунте о рекордном увеличении концентрации углекислого газа в атмосфере. По мнению ученого, такой атмосферы не было со времен ее образования.

Максимальное значение было зафиксировано специалистами обсерватории Мауна-Лоа в воскресенье. Эти данные составляют кривую Килинга, которая с 1958 года фиксирует загазованность атмосферы Земли.

Эксперты отмечают, что подобные значения были на Земле около трех миллионов лет назад, когда расчетная концентрация углекислого газа составляла 310-400 ppm. Тогда температура воздуха на Крайнем Севере не превышали 15 градусов по Цельсию, а уровень моря был на 25-30 метров выше нынешнего.

С начала замеров сохранялся приемлемый уровень, но с 2015 года концентрация газа перешагнула отметку в 400 ppm. Ученые напоминают, что ухудшение ситуации может привести к стремительной потере климатического баланса. Тот факт, что уровень углекислого газа в атмосфере достиг рекордного уровня, может повлиять на таяние льдов.

Поделиться новостью:
Автор - Сергей Ковалев
Главное за неделю

Экономим и худеем: базовый набор продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого

  Врач-диетолог Татьяна Селезнёва из Ярославля в эту пятницу поделилась идеей «базового...

Врачи сообщают о том, что снизить давление можно без лекарств

 Отечественные медики дают несколько простых, но эффективных советов по снижению давления...

Лягушки вымрут через 50 лет: Учёные назвали плачевные последствия глобального потепления

 Смертельная болезнь амфибий распространяется из-за высокой температуры окружающей среды.

Прислушайся к сердцу: Медики рассказали, как распознать симптомы аневризмы аорты

 9 мая от этой болезни умер известный журналист Сергей Доренко. Именно сердечная...

Прислушайся к сердцу: Медики рассказали, как распознать симптомы аневризмы аорты

 9 мая от этой болезни умер известный журналист Сергей Доренко. Именно сердечная...

В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»

После провала с Galaxy Fold компания разрабатывает устройство, сгибающееся в трёх местах.

Палочки для еды помогут сохранить стройную фигуру

Диетологи назвали альтернативный способ похудения без особого труда.

Камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры

Датчик изображения ISOCELL Bright GW1 поднимет светочувствительность мобильных камер на...

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с...

Колонизация отменяется. Ученые узнали почему Марс теряет воду

Они считают, что основную роль в процессе играет орбита Красной планеты.

Миллионы спасти от шизофрении: учёные научились заблаговременно выявлять заболевание

Шизофренией страдают 23 миллиона. В исследовании участвовали 81 пациент - люди в возрасте...

Жир растает на глазах: Диета «ленивый кето» поможет подготовиться к пляжному сезону

 Больше жиров, умеренное количество белков и очень мало углеводов помогут привести фигуру...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ