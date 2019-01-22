Ученые: Уровень углекислого газа в атмосфере достиг рекордного уровня

415 частей газа на миллион частей кислорода – это максимум за всю историю наблюдений.

Метеоролог Эрик Холтаус сообщил в своем Twitter-аккаунте о рекордном увеличении концентрации углекислого газа в атмосфере. По мнению ученого, такой атмосферы не было со времен ее образования.

Максимальное значение было зафиксировано специалистами обсерватории Мауна-Лоа в воскресенье. Эти данные составляют кривую Килинга, которая с 1958 года фиксирует загазованность атмосферы Земли.

Эксперты отмечают, что подобные значения были на Земле около трех миллионов лет назад, когда расчетная концентрация углекислого газа составляла 310-400 ppm. Тогда температура воздуха на Крайнем Севере не превышали 15 градусов по Цельсию, а уровень моря был на 25-30 метров выше нынешнего.

С начала замеров сохранялся приемлемый уровень, но с 2015 года концентрация газа перешагнула отметку в 400 ppm. Ученые напоминают, что ухудшение ситуации может привести к стремительной потере климатического баланса. Тот факт, что уровень углекислого газа в атмосфере достиг рекордного уровня, может повлиять на таяние льдов.