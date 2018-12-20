Илон Маск продемонстрировал первые 60 спутников «глобального интернета»

Сегодня, 20:24 \\ Наука

Устройства готовят к запуску, который станет первым шагом в создании «космического» интернета.

В своем аккаунте в социальной сети Илон Маск поделился снимками с первой партии спутников, которые запустят до конца этой недели. Это пилотная серия из нескольких тысяч устройств, которые SpaceX планирует вывести на орбиту.

Спутники закреплены в носовом отсеке ракеты Falcon 9, которая доставит их на орбиту. Космические аппараты составят сеть SpaceX Starlink, которая подразумевает запуск 12 тысяч подобных спутников. Они будут курсировать по малой орбите Земли, транслируя сигнал по всему миру.

На данный момент Федеральная комиссия по связи выдала разрешение на запуск первого этапа - 4409 спутников. После отработки технологии будет запущено еще 7518 спутников, которые оставят на параллельной орбите. Это сможет обеспечить доступом в интернет любой уголок Земли.

Напомним, сейчас на орбите находится два спутника Srarlink, которые были запущены в феврале 2018 года. Устройства доказали жизнеспособность концепции, но первоначальную орбиту пришлось скорректировать. Илон Маск продемонстрировал первые 60 спутников «глобального интернета», которые будут двигаться по новому курсу.

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Автор - Сергей Ковалев
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