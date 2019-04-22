Миллионы спасти от шизофрении: учёные научились заблаговременно выявлять заболевание

Сегодня, 10:42 \\ Наука

Шизофренией страдают 23 миллиона. В исследовании участвовали 81 пациент - люди в возрасте 22 лет. 58% из них - мужчины.

Шизофрения является одним из самых неприятных заболеваний психики. Теперь же это перестаёт быть проблемой, поскольку учёные школы медицины Джонса Хопкинса научились выявлять её заблаговременно - появилась возможность спасти миллионы от шизофрении.

Было проведено исследование, в котором приняли участие 81 человек — пациенты Центра шизофрении, первая вспышка психоза которых произошла меньше двух лет назад. Если говорить о поле и возрасте, то в среднем это были люди в возрасте 22 лет, 58% из них мужчины.

Оказалось, что у людей, которые имеют предрасположенность к шизофрении, отмечается низкие концентрации рецепторов к глутамату. Это при том, что данная кислота отвечает за нормальную работу психики. У людей, которым вводят препарат, понижающий действие глумата, временно разовьётся заболевание.

Технология определяет предрасположенность к шизофрении на основе ответа на симуляцию. У пациентов Центра, стоит отметить, среднее количество кислоты равняется 4%, что очень мало. В дальнейшем разработка поможет исследователям сократить уровень психических расстройств, в том числе детских.

Если удастся увеличить точность технологии до 80-90%, то статистика начнёт улучшаться. Сейчас во всём мире шизофренией страдают 23 миллиона человек.

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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