Космический дартс: NASA планирует сбивать астероиды «дротиками»

Сегодня, 05:00 \\ Наука

Специальный тяжёлый космический корабль на огромной скорости должен будет врезаться в космическое тело, чтобы сместить его траекторию.

В начале мая глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что угроза от падения астероида на Землю, это не сценарий голливудского блокбастера, а реальный кошмар. Спустя неделю после его слов, американское Космическое агентство объявило о грядущих испытаниях системы DART. Говоря простым языком, американские учёные планируют поиграть в космический дартс.
По проекту создателей DART, в середине лета 2021 года в космос будет отправлен космический корабль-снаряд. Его масса составит 555 кг. Спустя год после запуска, космический корабль на скорости 24 тысячи км/ч столкнётся с астероидом Дидимун. При этом зонд не будет оснащён взрывателем, а воздействие на космический объект будет только кинетическое. Проще говоря, корабль толкнёт астероид и попробует тем самым изменить его траекторию. Если эксперимент завершится удачно, и 165-метровый Дидимун изменит направление движения, то NASA продолжит сбивать потенциально-опасные для Земли астероиды своими «дротиками». Стоит отметить, что рядом с Дидимуном движется Дидимос, чьи размеры в 4 раза больше. Возможно, он станет следующим объектом испытаний. Сейчас учёные пытаются предсказать возможные последствия столкновения корабля-ударника с поверхностью космического тела. Это нужно для того, чтобы пыль и осколки после удара не повлияли на другие космические тела.

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Автор - Антон Словацкий
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