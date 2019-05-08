Ученые нашли связь между садоводством и психическим здоровьем

Сегодня, 05:45 \\ Наука

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашли связь между садоводством и психическим здоровьем человека. Результаты своих научных изысканий специалисты опубликовали на официальном сайте организации.

 О том, какое терапевтическое влияние оказывают на психику человека работы в саду и огороде, ученые стали интересоваться в 2014 году. Для исследований в данной области были привлечены 25 людей, которые являлись пациентами психиатрических больниц.

Пациенты совместно с медперсоналом раз в неделю занимались огородничеством и садоводством. Они после инструктажа высаживали цветы или другие культуры, обрабатывали землю, поливали растения, собирали цветы и травы.

На основе продолжительных наблюдений и анализа ученым удалось найти связь между садоводством и психическим здоровьем. Выяснилось, что в подавляющем большинстве участники эксперимента (в основном это люди с серьезными тревожными и депрессивными расстройствами) могли отметить улучшение своего состояния. Пациенты, занимающиеся регулярно в саду, стали осмысливать все происходящее в более позитивном ключе.

Ученые отметили, что пациенты с такими расстройствами психики обычно чувствуют себя отчужденно. Но садоводство их преображало.

Исследования в данной области будут продолжаться. Но привлекать к работам в саду будут теперь и других пациентов с разными диагнозами.

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Автор - Мария Титова
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