Новая опасность: употребление фаст-фуда вызывает депрессию

Сегодня, 04:15 \\ Наука

Ученые выявили новую опасность от употребления фаст-фуда. Такая пища вызывает депрессию. Причем ожирение не является основной причиной расстройства. Жиры из фаст-фуда попадают в мозг и влияют на него, контролируя эмоциональный фон, что приводит к развитию депрессии.

 Ученые из Великобритании опубликовали результаты нового исследования. Специалисты при Университете Глазго провели эксперимент на мышах. Грызунов кормили пищей, которая на 60% состояла из насыщенных и ненасыщенных жиров. Наблюдения показали, что кислоты насыщенных жиров непосредственно через кровоток попадают в мозг.

После попадания жиров в структуры мозга он начинает влиять на те части, которые осуществляют контроль за эмоциями. Это приводит к тому, что развивается депрессия.

Ученые отмечают, что главную опасность представляет фаст-фуд, которые в больших количествах может привести не только к ожирению, но к депрессивному состоянию.

Профессор Джордж Бэйли, который руководит исследованием, отмечает, что данное исследование является первым в своем роде, так как ранее никто не изучал влияние жирной пищи на участки мозга, которые связаны с депрессией. Ученые также обратил внимание на то, что люди часто злоупотребляют фаст-фудом и жирной пищей в моменты печали и грусти, так как такая еда, действительно, способна улучшить настроение. Но в долгосрочной перспективе это обернется неприятными последствиями.

Результаты исследования помогут ученым разработать специальную группу антидепрессантов, которые будут направлены на работу с людьми, у которых имеется избыточный вес.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Экономим и худеем: базовый набор продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого

  Врач-диетолог Татьяна Селезнёва из Ярославля в эту пятницу поделилась идеей «базового...

Прислушайся к сердцу: Медики рассказали, как распознать симптомы аневризмы аорты

 9 мая от этой болезни умер известный журналист Сергей Доренко. Именно сердечная...

Лягушки вымрут через 50 лет: Учёные назвали плачевные последствия глобального потепления

 Смертельная болезнь амфибий распространяется из-за высокой температуры окружающей среды.

Прислушайся к сердцу: Медики рассказали, как распознать симптомы аневризмы аорты

 9 мая от этой болезни умер известный журналист Сергей Доренко. Именно сердечная...

Палочки для еды помогут сохранить стройную фигуру

Диетологи назвали альтернативный способ похудения без особого труда.

Чёрный или все-таки зелёный? Диетологи выяснили, от какого чая стоит отказаться

Напиток помогает взбодрить организм человека, однако также обладает возбуждающим...

В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»

После провала с Galaxy Fold компания разрабатывает устройство, сгибающееся в трёх местах.

Камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры

Датчик изображения ISOCELL Bright GW1 поднимет светочувствительность мобильных камер на...

Пророчество Ванги о страшной болезни: Ясновидящая предсказала эпидемию вируса «мгновенной старости» к 2088 году

Молодые люди за пару секунд превратятся в дряхлых стариков, но учёным в итоге удастся...

Майя предвидели опасность Нибиру и ушли вглубь планеты: Учёные нашли подземный ход, оставленный древней цивилизацией

Древние люди могли обнаружить существование жизни внутри Земли. Они пошли на разведку....

Жир растает на глазах: Диета «ленивый кето» поможет подготовиться к пляжному сезону

 Больше жиров, умеренное количество белков и очень мало углеводов помогут привести фигуру...

Гнев опасен для жизни пожилых людей – Ученые

Эмоциональное состояние может влиять на здоровье, провоцируя рак, артрит и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ