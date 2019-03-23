Новая опасность: употребление фаст-фуда вызывает депрессию

Ученые выявили новую опасность от употребления фаст-фуда. Такая пища вызывает депрессию. Причем ожирение не является основной причиной расстройства. Жиры из фаст-фуда попадают в мозг и влияют на него, контролируя эмоциональный фон, что приводит к развитию депрессии.

Ученые из Великобритании опубликовали результаты нового исследования. Специалисты при Университете Глазго провели эксперимент на мышах. Грызунов кормили пищей, которая на 60% состояла из насыщенных и ненасыщенных жиров. Наблюдения показали, что кислоты насыщенных жиров непосредственно через кровоток попадают в мозг.

После попадания жиров в структуры мозга он начинает влиять на те части, которые осуществляют контроль за эмоциями. Это приводит к тому, что развивается депрессия.

Ученые отмечают, что главную опасность представляет фаст-фуд, которые в больших количествах может привести не только к ожирению, но к депрессивному состоянию.

Профессор Джордж Бэйли, который руководит исследованием, отмечает, что данное исследование является первым в своем роде, так как ранее никто не изучал влияние жирной пищи на участки мозга, которые связаны с депрессией. Ученые также обратил внимание на то, что люди часто злоупотребляют фаст-фудом и жирной пищей в моменты печали и грусти, так как такая еда, действительно, способна улучшить настроение. Но в долгосрочной перспективе это обернется неприятными последствиями.

Результаты исследования помогут ученым разработать специальную группу антидепрессантов, которые будут направлены на работу с людьми, у которых имеется избыточный вес.