Алкоголь в космосе? Россия сделала замечание NASA из-за запаха спирта на МКС

Сегодня, 17:09 \\ Наука

Экипаж космонавтов из России мог получить сильные ожоги внутренних органов из-за повышенного содержания изопропилового спирта.

Глава подготовительного центра космонавтов П.Н. Власов сообщил, что во время состыковки космического корабля Dragon-2 от SpaceX на МКС в атмосфере станции обнаружили высокую концентрацию спирта (6 мг на 1 метр кубический).

Россия сделала замечание NASA, поскольку эти пары могли серьезно навредить здоровью российских космонавтов и вызвать ожоги внутренних органов. Лично получить ответ от представителей SpaceX или Илона Маска по поводу наличия этого запаха пока еще не удалось.

По словам экспертов, все корабли, которые готовят к запуску на орбиту, обрабатывают специальным спиртом, который и мог спровоцировать подобное испарение. Еще одной причиной могут быть материалы внутри корабля. Космонавты отметили, что данный концентрат может и не быть связан со спиртом. Точный результат будет известно, когда специалисты изучат состав воздуха на станции.

Специалисты рассказали, что раннее в космосе не было подобных проблем. Алкоголь никак не мог появиться в атмосфере МКС. Вероятнее всего, это соединения других материалов, которые имеют схожий аромат.

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Автор - Ксения Вишневская
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