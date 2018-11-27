Ученые из Британии узнают, что происходит с человеком до смерти

Сегодня, 10:58 \\ Наука

Специалисты из Великобритании в скором времени начнут просвещать население о том, что происходит человеком за пару часов до смерти.

 

К такому решению учёных подтолкнуло то, что при опросе тысячи человек, опрос продемонстрировал, что больше половины опрошенных не имеют ни малейшего представления о настоящей смерти.

На первый взгляд, такой опрос может показаться весьма мрачным, но академия медицинских наук США считает иначе. Собственно, инициатором и спонсором данного опроса была именно она. Сотрудники академии объясняют свою позицию тем, что в современной западной культуре термин смерти стал запретным. Соответственно, об этом мало говорят и просвещают, что является неправильным. Нехватка и перекрытие доступа к информации от специалистов только усугубит опасения и страшные легенды людей относительно смерти.

Например, людям задавался вопрос относительно беспокойства по поводу смерти близкого человека. Более 60% процентов ответов было связано с боязнью боли, а 50% ответили, что переживают за испуг умирающего.

В связи с вышеизложенным, в Британии было принято решение раскрыть тему смерти, говоря о ней больше, проводя беседы в коллективах.

Известно, что перед смертью человек начинает чувствовать необъяснимую тревогу и депрессию. Это объясняется тем, что перед смертью у человека меняется гормональный фон, что сильно влияет на ЦНС. Исследования показывают, что эти признаки начинают проявляться, примерно, за год до смерти.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Экономим и худеем: базовый набор продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого

  Врач-диетолог Татьяна Селезнёва из Ярославля в эту пятницу поделилась идеей «базового...

Палочки для еды помогут сохранить стройную фигуру

Диетологи назвали альтернативный способ похудения без особого труда.

Samsung, Huawei и Vivo: В 2019 году на рынке появятся смартфоны с новым дизайном

 Об этом рассказал известный инсайдер. Он уверен, что Apple порадует своих пользователей...

К вымиранию динозавров привел взрыв сверхновой – Учёные

Современные находки ставят под сомнение теорию о метеорите, уничтожившем динозавров. По...

Чёрный или все-таки зелёный? Диетологи выяснили, от какого чая стоит отказаться

Напиток помогает взбодрить организм человека, однако также обладает возбуждающим...

Камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры

Датчик изображения ISOCELL Bright GW1 поднимет светочувствительность мобильных камер на...

Пророчество Ванги о страшной болезни: Ясновидящая предсказала эпидемию вируса «мгновенной старости» к 2088 году

Молодые люди за пару секунд превратятся в дряхлых стариков, но учёным в итоге удастся...

Майя предвидели опасность Нибиру и ушли вглубь планеты: Учёные нашли подземный ход, оставленный древней цивилизацией

Древние люди могли обнаружить существование жизни внутри Земли. Они пошли на разведку....

Проверены временем: Эксперт назвал лучших производителей жёстких дисков

Подобрать вариант поможет список, в который вошли лучшие жесткие диски от продвинутых...

5 кило за неделю: Яичная диета и никакой голодовки

Похудеть, а заодно снизить риск развития диабета очень просто. Помогут яйца и грейпфрут.

Пальмовое масло назвали опасным для здоровья

О вреде пальмового масла в последнее время говорят всё активнее. Вероятно, негативное...

Тройная камера и NFC: В Сети появились подробности будущего флагмана Redmi

Новый смартфон суббренда Xiaomi, по данным некоторых инсайдеров, может появиться в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ