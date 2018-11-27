Ученые из Британии узнают, что происходит с человеком до смерти

Специалисты из Великобритании в скором времени начнут просвещать население о том, что происходит человеком за пару часов до смерти.

К такому решению учёных подтолкнуло то, что при опросе тысячи человек, опрос продемонстрировал, что больше половины опрошенных не имеют ни малейшего представления о настоящей смерти.

На первый взгляд, такой опрос может показаться весьма мрачным, но академия медицинских наук США считает иначе. Собственно, инициатором и спонсором данного опроса была именно она. Сотрудники академии объясняют свою позицию тем, что в современной западной культуре термин смерти стал запретным. Соответственно, об этом мало говорят и просвещают, что является неправильным. Нехватка и перекрытие доступа к информации от специалистов только усугубит опасения и страшные легенды людей относительно смерти.

Например, людям задавался вопрос относительно беспокойства по поводу смерти близкого человека. Более 60% процентов ответов было связано с боязнью боли, а 50% ответили, что переживают за испуг умирающего.

В связи с вышеизложенным, в Британии было принято решение раскрыть тему смерти, говоря о ней больше, проводя беседы в коллективах.

Известно, что перед смертью человек начинает чувствовать необъяснимую тревогу и депрессию. Это объясняется тем, что перед смертью у человека меняется гормональный фон, что сильно влияет на ЦНС. Исследования показывают, что эти признаки начинают проявляться, примерно, за год до смерти.