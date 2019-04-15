Яд скорпиона помог хирургам «увидеть» рак мозга

«С помощью этой флуоресценции опухоль светится как рождественская ёлка», - сказал старший автор исследования Адам Мамелак.

Ученые открыли новый способ «увидеть» расположение клеток рака головного мозга. Метод сочетает в себе высокочувствительную инфракрасную камеру со специальным отображающим веществом, состоящим из аминокислоты, содержащейся в яде скорпиона. Подробности исследования опубликованы на Oxford University Press.

Установлено, что пептид в яде скорпиона избирательно связывается с опухолевыми клетками мозга, поэтому синтезированная версия была использована в методе томографии.

Лечение рака мозга является крайне трудным, зачастую традиционная химиотерапия или лучевая терапия слабо влияет на злокачественную опухоль. Осложняется задача тем, что опухоль распространяется на широкий спектр мозговой ткани, а это усиливает труднодоступность раковых клеток.

Клинические испытания, проведенные с участием 17 человек прошли успешно. Установлено, что метод является безопасным и нетоксичным. Побочных эффектов обнаружено не было.

«Метод в этом исследовании имеет большие перспективы не только для опухолей головного мозга, но и для многих других типов рака, в которых нужно определять границы опухоли», - говорит Кит Блэк (Keith Black) из Cedars-Sinai. «Конечной целью является повышение точности хирургической помощи, которую мы предоставляем нашим пациентам».