Яд скорпиона помог хирургам «увидеть» рак мозга

Сегодня, 09:23 \\ Наука

«С помощью этой флуоресценции опухоль светится как рождественская ёлка», - сказал старший автор исследования Адам Мамелак.

Ученые открыли новый способ «увидеть» расположение клеток рака головного мозга. Метод сочетает в себе высокочувствительную инфракрасную камеру со специальным отображающим веществом, состоящим из аминокислоты, содержащейся в яде скорпиона. Подробности исследования опубликованы на Oxford University Press.

Установлено, что пептид в яде скорпиона избирательно связывается с опухолевыми клетками мозга, поэтому синтезированная версия была использована в методе томографии.

Лечение рака мозга является крайне трудным, зачастую традиционная химиотерапия или лучевая терапия слабо влияет на злокачественную опухоль. Осложняется задача тем, что опухоль распространяется на широкий спектр мозговой ткани, а это усиливает труднодоступность раковых клеток.

Клинические испытания, проведенные с участием 17 человек прошли успешно. Установлено, что метод является безопасным и нетоксичным. Побочных эффектов обнаружено не было.

«Метод в этом исследовании имеет большие перспективы не только для опухолей головного мозга, но и для многих других типов рака, в которых нужно определять границы опухоли», - говорит Кит Блэк (Keith Black) из Cedars-Sinai. «Конечной целью является повышение точности хирургической помощи, которую мы предоставляем нашим пациентам».

Поделиться новостью:
Автор - Мария Миронова
Главное за неделю

Экономим и худеем: базовый набор продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого

  Врач-диетолог Татьяна Селезнёва из Ярославля в эту пятницу поделилась идеей «базового...

Палочки для еды помогут сохранить стройную фигуру

Диетологи назвали альтернативный способ похудения без особого труда.

Samsung, Huawei и Vivo: В 2019 году на рынке появятся смартфоны с новым дизайном

 Об этом рассказал известный инсайдер. Он уверен, что Apple порадует своих пользователей...

К вымиранию динозавров привел взрыв сверхновой – Учёные

Современные находки ставят под сомнение теорию о метеорите, уничтожившем динозавров. По...

Чёрный или все-таки зелёный? Диетологи выяснили, от какого чая стоит отказаться

Напиток помогает взбодрить организм человека, однако также обладает возбуждающим...

Камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры

Датчик изображения ISOCELL Bright GW1 поднимет светочувствительность мобильных камер на...

Пророчество Ванги о страшной болезни: Ясновидящая предсказала эпидемию вируса «мгновенной старости» к 2088 году

Молодые люди за пару секунд превратятся в дряхлых стариков, но учёным в итоге удастся...

Майя предвидели опасность Нибиру и ушли вглубь планеты: Учёные нашли подземный ход, оставленный древней цивилизацией

Древние люди могли обнаружить существование жизни внутри Земли. Они пошли на разведку....

Проверены временем: Эксперт назвал лучших производителей жёстких дисков

Подобрать вариант поможет список, в который вошли лучшие жесткие диски от продвинутых...

5 кило за неделю: Яичная диета и никакой голодовки

Похудеть, а заодно снизить риск развития диабета очень просто. Помогут яйца и грейпфрут.

Пальмовое масло назвали опасным для здоровья

О вреде пальмового масла в последнее время говорят всё активнее. Вероятно, негативное...

Тройная камера и NFC: В Сети появились подробности будущего флагмана Redmi

Новый смартфон суббренда Xiaomi, по данным некоторых инсайдеров, может появиться в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ